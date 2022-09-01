В визовых санкциях Евросоюза увидели отсутствие средств давления на Россию

Обозреватель Spiegel Ральф Нойкирх: у Евросоюза не осталось средств давления на Россию

Заморозка упрощенного визового режима для россиян свидетельствует о том, что у Евросоюза больше не осталось других средств давления на Россию. Об этом написал обозреватель немецкого издания Spiegel Ральф Нойкирх, передает ТАСС.

Он пояснил, что страны Европы не смогли договориться об общем запрете на выдачу россиянам туристических виз, «как того требовали, помимо прочего, балтийские и скандинавские страны». Однако для россиян значительно усложниться оформление визовых документов, оно станет дороже и может занимать месяцы.

«Это соответствует позиции тех, кто, как премьер-министр Финляндии Санна Марин, беспокоится, "что россияне могут вести нормальную жизнь, ездить по Европе и быть туристами, в то время как Россия ведет жестокую войну против Европы», — добавил Нойкирх.

1 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не считает нужным зеркально отвечать Европе, закрывая границы России для европейских граждан в ответ на шаги Европейского союза по запрету виз для россиян. По его словам, нет смысла самоизолироваться, а те «любимые персонажи», которых нужно наказать, уже отмечены в санкционных списках.