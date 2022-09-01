Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную часть Запорожской области

РИА Новости сообщило, что эксперты МАГАТЭ покидают освобожденную часть Запорожья

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с председателем организации Рафаэлем Гросси покинули освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Уезжая, миссия оставила постоянное представительство организации на объекте. В его задачи будет в том числе входить предотвращение ядерных аварий на электростанции, которая постоянно подвергается обстрелам артиллерии со стороны ВСУ.

1 сентября зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия попросила провести очередное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября. Он заявил, что Москва будет ждать выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерриша.