МАГАТЭ решило сохранить постоянное присутствие на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило сохранить свое постоянное присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудникам агентства предстоит еще много работы на объекте. «Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ», — заявил Гросси.

Ранее он рассказал, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Прошедшая на объекте инспекция носила чисто технический характер.