Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МАГАТЭ решило сохранить постоянное присутствие на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило сохранить свое постоянное присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудникам агентства предстоит еще много работы на объекте. «Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ», — заявил Гросси.

Ранее он рассказал, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Прошедшая на объекте инспекция носила чисто технический характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
Раскрыты причины популярности жилья в Дубае у россиян
В «Баварии» высказались о возможном приглашении Роналду
В ООН поприветствовали обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ Россией
Врач перечислила вызывающие смертельно опасное заболевание повседневные травмы
Шансы Польши получить репарации от Германии оценили
Популярная порноактриса рассказала об отношениях с мужем
Украинцев предупредили о тяжелой зиме
Блогерша надела в элитный ресторан топ с декольте и удивилась реакции персонала
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную часть Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.