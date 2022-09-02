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Из России впервые полностью ушла крупная международная нефтегазовая компания

Норвежская Equinor завершила выход из совместного с Россией Харьягинского СРП

Фото: Nerijus Adomaitis / Reuters

Норвежская нефтегазовая компания Equinor сообщила о завершении выхода из совместного с Россией Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП).

Таким образом, она стала первой крупной международной компанией в этом секторе, которая полностью ушла из страны. «В рамках выхода Equinor в соответствии с применяемыми санкциями покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные и задолженные Equinor за эти годы», — указано в пресс-релизе компании. После выхода из СРП у Equinor не осталось никаких активов и проектов в России.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено за Полярным кругом на территории Ненецкого автономного округа. В проекте участвовала дочерняя компания Equinor «Статойл Харьяга АС», которой принадлежала доля в размере 30 процентов. Другими акционерами были французская Total Energies (20 процентов у ее «дочки» «Тоталь Разведка Россия») и купившая ее долю российская государственная «Зарубежнефть». Теперь ей принадлежит 90 процентов, в то время как 10 процентов — Ненецкой нефтяной компании.

Equinor заявила о намерении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из своих совместных предприятий 28 февраля. В середине марта стало известно, что компания также прекратит торговлю российской нефтью. На этом фоне компания потеряла 1,08 миллиарда долларов.

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Мария Грушко
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