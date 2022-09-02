Клуб РПЛ сменил главного тренера второй раз с начала сезона

Спартак Гогниев стал новым главным тренером подмосковного клуба «Химки»

Спартак Гогниев стал новым главным тренером подмосковного клуба Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 41-летним специалистом, ранее работавшим с владикавказской «Аланией», рассчитан до конца сезона-2023/2024. Соглашение включает в себя опцию продления.

Клуб сменил главного тренера второй раз с начала сезона. Гогниев занял место Николая Писарева, который был уволен из «Химок» 31 августа. Это случилось через три недели после его назначения на должность. Писарев, при котором «Химки» проиграли четыре матча, покинул команду вместе со своим штабом.

9 августа пост покинул главный тренер Сергей Юран. Он в третий раз возглавлял клуб. В 2008 году под его руководством команда смогла сохранить за собой место в РПЛ.