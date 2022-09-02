Кокорин рассказал, что перед дебютным матчем за «Арис» провел одну тренировку с командой

Российский нападающий Александр Кокорин оценил дебют за кипрский «Арис». Его слова передает «Чемпионат.com».

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм», — поделился футболист. Он отметил, что перед матчем провел только одну тренировку с командой и еще одну индивидуальную.

Кокорин впервые выступил в составе «Ариса» 2 сентября в матче против «Олимпиакоса». Нападающий вышел на замену в начале второго тайма и отметился голевой передачей на Матия Сполярича, который поразил ворота соперников на 89-й минуте. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Ариса».

31 августа стало известно, что 31-летний российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется.