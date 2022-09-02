Цены на газ в Европе резко упали

Биржевые цены на природный газ в Европе упали на 9 процентов

Стоимость природного газа на бирже ICE в ходе торгов в пятницу, 2 сентября, к 15:30 по московскому времени опустилась на 9 процентов, до 2320 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме цена на октябрьский фьючерс доходила до 2135 долларов за тысячу кубометров, после чего скорректировалась. Падение стоимости топлива продолжается всю неделю, к настоящему времени газ торгуется в полтора раза дешевле, чем на прошлой неделе, когда был достигнут исторический максимум.

Причиной такого поведения газовых котировок, которые не обратили внимание на прекращение поставок по газопроводу «Северный поток», стало увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, а также значительно опережающая планы скорость заполнения европейских подземных хранилищ (ПХГ).

В целом Европа сумела заполнить 80 процентов объема, что позволяет снять спекулятивное давление на цены. Ряд стран, в том числе Франция, Польша, Словакия, полагают, что уже готовы к прохождению зимнего периода.

Сложная ситуация складывается в Германии, которая сильнее всего зависела от российского газа, однако канцлер Олаф Шольц уверен, что несмотря на трудности принятые меры позволят стране обойтись без поставок из Москвы.