Названо число членов постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред Ульянов сообщил, что на ЗАЭС постоянно будут два сотрудника МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) останутся два участника миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на постоянной основе. Его слова передает РИА Новости.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил о продлении визита миссии на ЗАЭС. Он также заявил, на станции будет две группы технических экспертов МАГАТЭ, одна из них проработает до 4 или 5 сентября. Сотрудники дадут предварительную оценку и подготовят доклад.

Члены делегации уже осмотрели аварийные системы, блоки, дизельные генераторы и другие объекты станции.

Сотрудники МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС 1 сентября. По словам Гросси, инспекция носит чисто технический характер. Она нужна «для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности».