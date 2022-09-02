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Спорт

Надаль рассек себе нос ракеткой

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассек себе нос ракеткой во время розыгрыша на US Open

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Третья ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассек себе нос ракеткой во время розыгрыша на US Open. Об этом сообщает Sport 24.

В матче второго круга с итальянцем Фабио Фоньини Надаль пробил по мячу, после чего ракетка отскочила от покрытия корта и ударила теннисиста по лицу. Инцидент произошел в четвертом сете. Спортсмену понадобился медицинский тайм-аут, чтобы остановить кровь. Несмотря на травму, испанец одержал победу со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. После матча он выложил в социальные сети фото с подписью «Все в порядке».

Ранее первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал Надаля фаворитом US Open-2022, напомнив, что испанец не проигрывал турниры серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы на турнирах серии.

Ксения Курашкина
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