Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассек себе нос ракеткой во время розыгрыша на US Open

Третья ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассек себе нос ракеткой во время розыгрыша на US Open. Об этом сообщает Sport 24.

В матче второго круга с итальянцем Фабио Фоньини Надаль пробил по мячу, после чего ракетка отскочила от покрытия корта и ударила теннисиста по лицу. Инцидент произошел в четвертом сете. Спортсмену понадобился медицинский тайм-аут, чтобы остановить кровь. Несмотря на травму, испанец одержал победу со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. После матча он выложил в социальные сети фото с подписью «Все в порядке».

Ранее первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал Надаля фаворитом US Open-2022, напомнив, что испанец не проигрывал турниры серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы на турнирах серии.