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Спорт

Стали известны новые подробности нападения на Погба

Стало известно, что злоумышленники напали на Поля Погба в марте перед сбором во Франции
Поль Погба

Поль Погба. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стали известны новые подробности нападения на французского футболиста Поля Погба. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, в ночь на 21 марта Погба получил приглашение на вечеринку от друзей детства. В квартире, куда прибыл футболист, находились вооруженные люди. Злоумышленники потребовали у спортсмена 13 миллионов евро за то, что на протяжении 13 лет они якобы обеспечивали его безопасность. Погба отказался заплатить.

Несмотря на нападение, футболист вовремя прибыл в расположение сборной Франции и внешне не показал, что с ним что-то произошло. 25 марта он вышел на поле в матче против Кот-д′Ивуара.

28 августа появилась информация, что Погба обвинил брата Матиаса в вымогательстве. Матиас Погба пообещал рассказать откровенные подробности о брате, его агенте Рафаэле Пименте, а также форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

Ксения Курашкина
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