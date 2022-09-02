Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Карен Хачанов
Сегодня
21:00 (Мск)
Джек Дрэйпер
US Open (м)
Вероника Кудерметова
Сегодня
19:30 (Мск)
Далма Галфи
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
У Ибин
US Open (м)
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|4-й тур
Спорт

Глава ОКР оценил сроки проведения слушаний в CAS фразой «мы никуда не торопимся»

Глава ОКР Поздняков оценил сроки проведения слушаний в CAS фразой «мы никуда не торопимся»
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков одной фразой оценил сроки проведения слушаний по апелляциям на отстранение российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Его слова передает «Матч ТВ».

«По тем делам, которые уже рассматриваются, идет обмен позициями юристов. На самом деле это длинный процесс, мы никуда особо не торопимся. Когда он закончится, тяжело сказать. Думаю, до конца года слушания состоятся», — заявил Поздняков. Он добавил, что не сомневается в квалификации юристов в панели CAS.

Ранее чемпион Европы Родион Алимов пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований. «Нет прежней конкуренции», — заметил спортсмен. А чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что среди российских легкоатлетов ходят разговоры о смене гражданства.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
Двое россиян изготовили взрывчатку и планировали уcтроить взрыв в лесу около ТЭЦ
В Афганистане 18 человек погибли из-за взрыва в мечети
На Украине введут санкции против пророссийских учителей
Названо возможное наказание для оскорбившего Путина россиянина
Психотерапевт назвала методы борьбы с тревогой
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Песков заявил об угрозе надежности работы «Северного потока»
На борьбу с глобальной проблемой в России направят миллиарды рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.