Глава ОКР оценил сроки проведения слушаний в CAS фразой «мы никуда не торопимся»

Глава ОКР Поздняков оценил сроки проведения слушаний в CAS фразой «мы никуда не торопимся»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков одной фразой оценил сроки проведения слушаний по апелляциям на отстранение российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Его слова передает «Матч ТВ».

«По тем делам, которые уже рассматриваются, идет обмен позициями юристов. На самом деле это длинный процесс, мы никуда особо не торопимся. Когда он закончится, тяжело сказать. Думаю, до конца года слушания состоятся», — заявил Поздняков. Он добавил, что не сомневается в квалификации юристов в панели CAS.

Ранее чемпион Европы Родион Алимов пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований. «Нет прежней конкуренции», — заметил спортсмен. А чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что среди российских легкоатлетов ходят разговоры о смене гражданства.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.