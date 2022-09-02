Рябков обвинил США в психологическом прессинге России

Замглавы МИД России Рябков: попытки прессинга США не выведут Москву из равновесия

США пытаются оказать максимальный психологический прессинг на Россию, однако это не выведет из равновесия Москву. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«США делают все для того, чтобы создать мощнейший политический и психологический прессинг на нашу страну. (...) Для нас это очевидно. Нас это не пугает, из равновесия нас это не выводит», — озвучил свои обвинения замглавы МИД России.

По словам Рябкова, США находятся в шаге от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Он отметил, что в настоящий момент Москва с тревогой наблюдает за тем, как Вашингтон все больше вовлекается в украинский кризис.

Ранее Рябков также заявил, что Москва считает совсем не очевидной возможность восстановления диалога с Вашингтоном. Он обвинил США в проведении агрессивной политики против России и напомнил, что именно американская сторона прервала взаимодействие.