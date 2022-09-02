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Рябков обвинил США в психологическом прессинге России

Замглавы МИД России Рябков: попытки прессинга США не выведут Москву из равновесия

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

США пытаются оказать максимальный психологический прессинг на Россию, однако это не выведет из равновесия Москву. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«США делают все для того, чтобы создать мощнейший политический и психологический прессинг на нашу страну. (...) Для нас это очевидно. Нас это не пугает, из равновесия нас это не выводит», — озвучил свои обвинения замглавы МИД России.

По словам Рябкова, США находятся в шаге от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Он отметил, что в настоящий момент Москва с тревогой наблюдает за тем, как Вашингтон все больше вовлекается в украинский кризис.

Ранее Рябков также заявил, что Москва считает совсем не очевидной возможность восстановления диалога с Вашингтоном. Он обвинил США в проведении агрессивной политики против России и напомнил, что именно американская сторона прервала взаимодействие.

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Варвара Кошечкина
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