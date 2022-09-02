Рябков обвинил США в психологическом прессинге России
США пытаются оказать максимальный психологический прессинг на Россию, однако это не выведет из равновесия Москву. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«США делают все для того, чтобы создать мощнейший политический и психологический прессинг на нашу страну. (...) Для нас это очевидно. Нас это не пугает, из равновесия нас это не выводит», — озвучил свои обвинения замглавы МИД России.
По словам Рябкова, США находятся в шаге от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Он отметил, что в настоящий момент Москва с тревогой наблюдает за тем, как Вашингтон все больше вовлекается в украинский кризис.
Ранее Рябков также заявил, что Москва считает совсем не очевидной возможность восстановления диалога с Вашингтоном. Он обвинил США в проведении агрессивной политики против России и напомнил, что именно американская сторона прервала взаимодействие.