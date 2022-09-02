Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Рябков предостерег США от превращения в еще одну сторону конфликта на Украине

Рябков заявил, что США находятся в шаге от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

США находятся в шаге от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент Москва с тревогой наблюдает за тем, как Вашингтон все больше вовлекается в украинский кризис. «Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить», — добавил дипломат.

«Мы предостерегаем США от провокационных шагов, в том числе от поставок все более дальнобойных и разрушительных систем, это путь в никуда, последствия от происходящего будут тяжелыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги в Вашингтоне», — заключил Рябков.

Ранее журнал журнал Foreign Affairs предупредил, что появление солдат НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Издание пояснило, что в случае гибели или ранения своих военнослужащих альянс будет вынужден ответить, и эта эскалация в худшем случае может привести к полномасштабной войне с применением ядерного оружия. .

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть
В России решили возродить советскую акцию по сбору макулатуры
Соловьев потребовал от Пугачевой рассказать о доходах в 90-е
Директор российской школы не пустила на занятия девочку в хиджабе
Самая быстрая акула в мире запрыгнула на палубу яхты и попала на видео
Рябков предостерег США от превращения в еще одну сторону конфликта на Украине
Российские полицейские по указанию авторитета Лимона похитили миллионы рублей
«Титаник» сняли в беспрецедентном разрешении
Рябков назвал условие использования Россией ядерного оружия
Страны «Большой семерки» заявили о пользе антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.