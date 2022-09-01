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В США указали на риск ядерной войны при появлении солдат НАТО на Украине

Foreign Affairs: появление военнослужащих НАТО на Украине может вылиться в ядерную войну

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Появление солдат НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом предупреждает журнал Foreign Affairs.

Издание поясняет, что в случае гибели или ранения своих военнослужащих альянс будет вынужден ответить, и эта эскалация в худшем случае может привести к полномасштабной войне с применением ядерного оружия. Сейчас страны военного блока пытаются предотвратить подобную ситуацию, но «Запад становится все смелее и активнее», пишут авторы.

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Препоны для вступления Украины в НАТО

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в Североатлантический альянс до окончания специальной военной операции России на территории страны. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что против вступления Киева в военно-политический блок будет выступать большое количество стран, понимающих, что это втягивает членов НАТО в конфликт и ведет к ядерной войне.

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В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что курс Североатлантического альянса является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения. «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — объяснил он.

Заявления Запада о возможности ядерного удара

В мае представитель ООН Рамеш Раджасингхам допустил ядерный конфликт на Украине. По его словам, ранее немыслимая перспектива конфликта с задействованием ядерного оружия сейчас стала вполне реальной. Позднее генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш также предупредил, что невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. Он подчеркнул, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».

Однако 2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения своего ядерного арсенала в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров.

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Позднее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала применить ядерное оружие при необходимости. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.

В июне российский лидер Владимир Путин отметил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Он объяснил, что Россия никому не угрожает, однако готова защищать суверенитет.

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Марина Совина
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