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В Госдуме оценили вероятность вступления Украины в НАТО

Депутат Чепа заявил о невозможности вступления Украины в НАТО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вступление Украины в состав НАТО теоретически невозможно в сегодняшнем положении, сказал в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в Североатлантический альянс до окончания специальной военной операции России на территории страны.

«Не так много у [президента Украины Владимира] Зеленского возможностей подбирать сильный состав. Мы это видим. Женщина глупая, потому что она даже не понимает, что НАТО в рамках своих норм не может принять в сегодняшнем положении Украину в состав своей структуры. Это просто теоретически невозможно», — прокомментировал депутат заявление Стефанишиной.

Кроме того, по его словам, против вступления страны в военно-политический блок будет выступать большое количество стран. Так как они понимают, что это втягивает членов НАТО в конфликт и ведет к ядерной войне.

Ранее Стефанишина выдвинула новое требование к альянсу. Вице-премьер заявила, что Украине недостаточно предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, ее устроит только вступление в блок.

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Варвара Кошечкина
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