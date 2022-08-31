На Украине допустили возможность вступить в НАТО до конца спецоперации

Вице-премьер Стефанишина допустила вступление Украины в НАТО до конца спецоперации

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания специальной военной операции России на территории страны. Об этом она высказалась в беседе с «Европейской правдой».

До конца спецоперации

Стефанишина допустила вступление Украины в НАТО до конца спецоперации и напомнила, что Киев неоднократно просил принять его в альянс. Теперь «решение должен принять Брюссель», подчеркнула она.

Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации Ольга Стефанишина вице-премьер Украины

При этом политик не согласилась с утверждением, что страна-участница вооруженного конфликта или участница территориального спора, не имеет права присоединиться к альянсу. «Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — отметила она.

Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин допустил включение Украины в состав НАТО в будущем. Он заверил, что альянс не откажется от политики «открытых дверей». «Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО», — подчеркнул он.

Новое условие

Ранее Стефанишина выдвинула новое требование к НАТО. Она заявила, что Киеву недостаточно предоставления плана действий по членства (ПДЧ) в Североатлантический альянс, его удовлетворит только вступление в организацию.

Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство Ольга Стефанишина вице-премьер Украины

Решение о членстве Украины в НАТО является единственно актуальным на данный момент. По ее мнению, процесс принятия страны в альянс займет около трех лет. При этом переговоры на соответствующую тему могут начаться уже в следующем году. «Абсолютно реалистичен 2023 год», — подчеркнула Стефанишина.

Процедура принятия в Евросоюз

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал главе европейского представительства анкету на получение статуса кандидата Евросоюза. Он заявил, что эта процедура стала для государства одним из этапов к вступлению в союз.

Рассмотрение соответствующей заявки отложили до лета.

Позже, в конце апреля, Стефанишина заявила о скором получении статуса кандидата в члены Евросоюза. Она допустила, что это произойдет на будущей встрече лидеров ЕС, запланированной на июнь 2022 года.

Статус кандидата на членство в ЕС

23 июня на саммите в Брюсселе главы стран Евросоюза Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в организацию. Киеву выдвинули ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения соответствующего статуса.

Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский прокомментировал получение статуса кандидата на членство в ЕС и сравнил это событие с покорением вершины Эвереста. «Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех», — подчеркнул он.

Кто входит в состав НАТО? Членами Североатлантического альянса являются 30 стран. Пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства, Сербия планирует присоединиться к программе индивидуального плана партнерства с НАТО. В состав альянса входят следующие страны: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.



