На Украине заявили о скором получении статуса кандидата в члены ЕС

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что страна получит статус кандидата в члены ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о скором получении страной статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Ее слова передает издание «Страна.ua», сообщает РИА Новости.

По словам Стефанишиной, это произойдет на следующей встрече лидеров ЕС, которая запланирована на июнь 2022 года.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал главе европейского представительства анкету на получение статуса кандидата ЕС. Он заявил, что передача документа стала одним из этапов для государства к вступлению в союз. Рассмотрение соответствующей заявки отложено до лета.