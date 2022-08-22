Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД обвинили США в проведении агрессивной политики против России

Замглавы МИД РФ Рябков обвинил США в проведении агрессивной политики против России
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Unsplash

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал вероятность возобновления диалога с США по стратегической стабильности. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Рябков заявил, что Москва считает совсем не очевидной возможность восстановления диалога с Вашингтоном. Он обвинил США в проведении агрессивной политики против России и напомнил, что именно американская сторона прервала взаимодействие.

«Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся», — отметил замглавы российского МИД.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

Дипломат добавил, что позиция Москва по стратегическому диалогу с Вашингтоном остается прежней.

«Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом», — заключил Рябков.

Ранее Рябков призвал Россию «не расслабляться» на фоне санкций Запада. По его мнению, Москве необходимо Россия продолжать мобилизовывать свои внутренние ресурсы для выполнения целей специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД обвинили США в проведении агрессивной политики против России
В России коллекторам запретят выдавать роботов за человека
В Запорожской области объяснили удары Киева по Мелитополю
Чехия выразила готовность продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине
Пожилая фитнес-модель показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников
В США заявили об отсутствии целей у внешней политики Вашингтона
Российский дипломат заявил о тающих шансах мирного решения конфликта на Украине
Российский «ВПК-Урал» усовершенствовали
Губерниев высмеял речь Загитовой
Путин пообещал проводить отвечающую коренным интересам России политику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.