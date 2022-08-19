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Рябков призвал Россию «не расслабляться» на фоне санкций Запада

Рябков призвал Россию «не расслабляться» из-за санкций Запада и продолжать СВО на Украине

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия должна не расслабляться и продолжать мобилизовывать свои внутренние ресурсы для выполнения целей специальной военной операции, особенно на фоне санкций со стороны коллективного Запада. С таким призывом выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова передает РИА Новости.

«У нас нет повода для самоуспокоенности. Нам надо продолжать сфокусированную концентрированную работу по мобилизации наших внутренних источников роста, решения проблем, которые есть в промышленной сфере, которые связаны с трудностями осуществления оплаты, внешнеторговой деятельности и так далее», — заметил российский дипломат.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины западными дальнобойными системами вооружений приведет к расширению географических задач российской спецоперации. Он добавил, что Россия не может допустить наличия представляющих прямую угрозу вооружений на территории республик Донбасса.

Об уже произошедшем расширении географии спецоперации на Украине глава МИД Сергей Лавров сообщил еще в июле. По его словам, задачи изменились и теперь включают в себя не только территории Донецкой и Луганской народных республик, но и Херсонскую и Запорожскую области и ряд других территорий.

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Николай Чигасов
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