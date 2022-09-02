Названы восемь регионов России с подешевевшим жильем

Минстрой: официальные цены на жилье снизились в восьми регионах России

Официальные цены на жилье на четвертый квартал 2022 года снизились в восьми регионах России, среди которых Мурманская область, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. Локации с подешевевшей недвижимостью назвал Минстрой, пишет «Российская газета».

Речь идет о показателях, которые используются при расчете социальных выплат из федерального бюджета на приобретение жилья. Снижение цен, по данным Минстроя, было отмечено в Мурманской области (минус 2 тысячи, до 82,5 тысячи рублей за один квадратный метр), Краснодарском крае (минус 6 тысяч, до 150,6 тысячи рублей за «квадрат»), Кабардино-Балкарии (минус 1,5 тысячи рублей, до 46,6 тысячи рублей за «квадрат»), Карачаево-Черкесии (минус несколько сотен рублей, до 56,3 тысячи рублей), Ямало-Ненецком АО (минус 2 тысячи, до 96,5 тысячи рублей), Тыве (минус 150 рублей, до 103, тысячи рублей), на Камчатке (минус 1 тысяча рублей, до 114,8 тысячи рублей) и Сахалине (минус 9 тысяч, до 136,07 тысячи рублей).

При этом заметнее всего цены вырастут в Ленинградской области — с нынешних 103,09 тысячи рублей до 119,99 тысячи рублей за «квадрат». Однако в самом Санкт-Петербурге показатель останется неизменным — 162,9 тысячи рублей за один квадратный метр. В Москве, согласно документу Минстроя, «квадрат» жилья подорожает с 161,2 тысячи до 166,04 тысячи рублей.

Министерство пересматривает среднерыночную стоимость метра в каждом регионе раз в квартал. В прошлый раз цена снизилась только в Хабаровском крае. При расчете официальных цен на жилье учитываются средние цены одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале, деленные на два. Для Дальнего Востока используются цены только на новостройки.

Ранее специалисты «Авито Недвижимости» выяснили, что в августе квартиры на вторичном рынке сильнее всего упали в цене в Москве — на 4,1 процента по сравнению с июлем, до 255 тысяч рублей. Второе место занял Калининград, где «квадрат» такого жилья подешевел на 3,4 процента, до 111,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Краснодар, где «квадрат» на вторичном рынке уменьшился в цене на 2,2 процента, до 100 тысяч рублей.