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Названы города с упавшими в цене готовыми квартирами

«Авито Недвижимость»: сильнее всего вторичные квартиры подешевели в Москве
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В августе 2022 года сильнее всего квартиры на вторичном рынке подешевели в Москве. Города России с упавшим в цене готовым жильем в своем исследовании назвали аналитики «Авито Недвижимости», пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» в столице снизилась на 4,1 процента по сравнению с июлем, до 255 тысяч рублей. Второе место занял Калининград, где «квадрат» такого жилья подешевел на 3,4 процента, до 111,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Краснодар, где «квадрат» на вторичном рынке уменьшился в цене на 2,2 процента, до 100 тысяч рублей.

В первую пятерку также вошли Симферополь (минус 1,3 процента, до 110,5 тысячи рублей за «квадрат») и Санкт-Петербург (минус 1,2 процента, до 180,4 тысячи рублей за «квадрат»). В «Авито» отметили, что в целом по России средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» почти не изменилась.

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Однако спрос на готовое жилье вырос на 22 процента по сравнению с июлем. Значительнее всего интерес к квартирам от собственников вырос в Симферополе (плюс 35 процентов), Санкт-Петербурге (плюс 33 процента), Москве (плюс 28 процентов), Екатеринбурге (плюс 25 процентов), Иркутске (плюс 23 процента), Краснодаре (плюс 16 процентов) и Сочи (плюс 9 процентов).

Подобную динамику аналитики связывают со снижением ипотечных ставок — показатели приблизились к значениям 2021 года. «С учетом того, что потребность в жилье у потребителей никуда не исчезла, а первичный рынок в текущих условиях может казаться более рискованным, произошел рост интереса к покупке вторичного жилья. Кроме того, сейчас владельцы продолжают давать скидки с изначально заявленной стоимости», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее специалисты ЦИАН назвали города России с подешевевшими новостройками. По данным аналитиков, с начала 2022 года жилье в строящихся домах сильнее всего упало в цене в Омске.

Нина Ташевская
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