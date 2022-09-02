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Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе

Глава Минобороны Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона

Сергей Шойгуминистр обороны России

Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины при отступлении оставили большое количество оружия и раненых сослуживцев. Всем пострадавшим российские военные врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины на условиях анонимности рассказал журналистам об огромном числе раненых при контрнаступлении Киева. Беседуя с журналистами, врач заявил, что о подготовке контрнаступления его уведомили за неделю. Эта новость, по его словам, внушала надежды на «скорые победы».

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Потери ВСУ и снижение притока наемников

Шойгу сообщил, что за август российским военным удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев украинской армии, а также более 600 единиц вооружений и артиллерийских систем, в основном западного производства.

174штаба управления ВСУ

и 600 единиц тяжелого вооружения уничтожено российскими военными за август

Министр обороны также отметил, что с начала спецоперации число иностранных наемников в украинских вооруженных силах сократилось более чем в три с половиной раза, погиб 2831 человек.

На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации

Сергей Шойгуминистр обороны России

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

По его мнению, то, что Украина выстояла и до сих пор не капитулировала, — заслуга обычных граждан, которые смогли самоорганизоваться.

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Киев хочет создать иллюзию способности противостоять

По словам Шойгу, наступление украинской армии на николаево-криворожском и других направлениях продолжается, противник несет значительные потери.

Подчеркну, что данная акция спланирована офисом (Владимира) Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление

Сергей Шойгуминистр обороны России

На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские вооруженные силы вышли к административной границе Николаевской области. Взят под контроль населенный пункт Благодатное, добавил министр обороны.

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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Марина Совина
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