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Генерал ВСУ озвучил потери украинской армии

Генерал Кривонос заявил, что ВСУ потеряли сотни тысяч убитыми в спецоперации
Сергей Кривонос

Сергей Кривонос. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек. Такие данные он озвучил в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

По мнению генерала, то, что Украина выстояла и до сих пор не капитулировала, — заслуга обычных граждан, которые смогли самоорганизоваться. «И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: "А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Почему они погибли, что вы сделали, чтобы сохранить их жизни и нашу независимость?"» — сказал Кривонос.

Он уверен, что вскоре жители Украины призовут власть к ответу за колоссальные потери на фронте.

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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Алевтина Запольская
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