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Спорт

Российский теннисист Хачанов вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Хачанов обыграл британца Дрэйпера и вышел в четвертый круг US Open

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга россиянин сыграл против британца Джека Дрэйпера. Встреча продлилась два часа 41 минуту и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:5. Спортсмены не смогли провести матч до конца, так как в третьем сете Дрэйпер принял решение прекратить выступление.

В следующем раунде турнира Хачанову предстоит сыграть либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с австралийцем Алексом де Минором. Соперник россиянина определится в матче, который начнется в 00:00 3 сентября.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Вероника Кудерметова также вышла в четвертый круг US Open. В третьем раунде она обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 48 минут.

Дарья Коршунова
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