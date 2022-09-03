Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с прибывшим в Москву Орбаном

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с прибывшим на прощание с Горбачевым Орбаном

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, который прилетел в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, не планируется. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в субботу, 3 сентября, РИА Новости.

«Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — сказал он.

О том, что Виктор Орбан посетит церемонию прощания с Михаилом Горбачевым, сообщалось ранее 3 сентября. Уточняется, что он будет присутствовать в составе венгерской делегации.

Владимир Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград 1 сентября.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.