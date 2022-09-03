Премьер-министр Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит в субботу, 3 сентября, церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он будет присутствовать в составе венгерской делегации.

1 сентября глава государства Владимир Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.