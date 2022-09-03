Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер-министр Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым в Москве
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит в субботу, 3 сентября, церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он будет присутствовать в составе венгерской делегации.

1 сентября глава государства Владимир Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче
Огромная очередь на прощание с Горбачевым в Москве попала на видео
Медведев простился с Горбачевым
Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с прибывшим в Москву Орбаном
Премьер-министр Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым
Серена Уильямс вылетела с US Open
Вблизи МКС заметили загадочный объект
Массовая авария произошла в Москве
Бывшая советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.