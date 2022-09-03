Норвежский футболист изменил отношение к продолжению карьеры в России

Норвежский футболист Норманн назвал возвращение в Россию лучшей спортивной возможностью

Норвежский футболист Матиас Норманн, права на которого принадлежат клубу «Ростов», изменил отношение к продолжению карьеры в России. Интервью со спортсменом доступно на сайте телеканала TV2.

Норманн назвал возвращение в Россию лучшей спортивной возможностью. «Поэтому мы остановились на этом. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть и очень этому рад», — поделился он. При этом норвежец подчеркнул, что не хочет выступать в Ростове-на-Дону. По информации СМИ, футболист прошел медосмотр в московском «Динамо».

В марте Норманн, находившийся в прошлом сезоне в аренде в английском «Норвиче», заявил о нежелании возвращаться в российский клуб. «Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдет летом», — говорил полузащитник.

Норманн был в аренде у «Норвича» с августа 2021-го по июль 2022-го. За российский клуб футболист провел четыре встречи в сезоне-2021/2022 и не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.