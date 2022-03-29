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Спорт

Норвежский футболист клуба РПЛ заявил о нежелании возвращаться в Россию

Норвежский футболист «Ростова» Норманн заявил о нежелании возвращаться в клуб РПЛ летом
Матиас Норманн

Матиас Норманн. Фото: Chris Radburn / Reuters

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и сборной Норвегии Матиас Норманн, находящийся в аренде в английском «Норвиче», заявил о нежелании возвращаться летом в российский клуб. Его слова приводит TV2.

«Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдет летом», — сказал полузащитник. Он выразил надежду, что «Норвичу» удастся сохранить место в Английской премьер-лиге (АПЛ), и тогда он сможет остаться в британском клубе.

После 29 туров «Норвич» занимает последнее, 20-й место в таблице АПЛ, набрав 17 очков. Команда отстает от «Эвертона», идущего на 17-м месте, позволяющем остаться в лиге, на восемь очков.

«Ростов» отдал Норманна в аренду английскому клубу в августе 2021 года. При этом права на футболиста принадлежат «Ростову», за который в сезоне-2021/2022 игрок провел четыре встречи и не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с российской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

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Анастасия Борисова
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