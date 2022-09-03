Лондон начал расследование продажи фирмы Абрамовича

Telegraph: Лондон расследует продажу фирмы Абрамовича Truphone из-за связи покупателя с РФ

Власти Британии начали расследование продажи фирмы Truphone, принадлежащей бизнесмену Роману Абрамовичу, из-за возможных связей покупателя с Россией. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По сведениям издания, сделка по продаже была заморожена отделом инвестиционной безопасности министерства бизнеса в июле, чтобы провести 30-дневное расследование в соответствии с законом о нацбезопасности и инвестициях. После этого было решено провести более тщательную проверку, она может продлиться 45 дней.

Авторы публикации утверждают, что предыдущий бизнес одного из покупателей — немецкого бизнесмена Хакана Коча — получил инвестиции от венчурного фонда Target Global, базировавшегося в Москве под руководством бизнесмена Александра Фролова. Отец последнего является инвестором Truphone.

Источники сообщают, что в настоящий момент Truphone все еще принадлежит Абрамовичу. По их мнению, торможение сделки может привести к потере сотен рабочих мест.

В начале июня сообщалось, что Truphone, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене в один фунт стерлингов. Решение о продаже было принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что российский олигарх владеет 23 процентами акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

