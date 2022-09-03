Боксер Александр Усик заявил, что ему трудно постоянно есть для удержания веса

Украинский боксер Александр Усик рассказал о трудностях выступления в тяжелом весе. Слова спортсмена доступны на его YouTube-канале.

«Ну очень тяжело там, в тяжах! Нужно много есть. Не трудно боксировать со здоровяками — трудно постоянно есть, чтобы удерживать вес», — поделился Усик. Он отметил, что ему приходится проделывать большие объемы работ для успешного выступления. Украинец добавил, что хотел бы спуститься в первый тяжелый вес и получить новые пояса.

Последний поединок Усик провел против британца Энтони Джошуа. Бой прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец одержал победу раздельным решением судей.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.