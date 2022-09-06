В ходе СВО погибли 12 краснодарских добровольцев и казаков

Губернатор Краснодарского края сообщил о гибели 12 добровольцев и казаков в ходе СВО

В ходе специальной военной операции России на Украине (СВО) погибли 12 казаков и добровольцев из Краснодарского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В зоне специальной военной операции наши земляки продолжают противостоять нацизму. К сожалению, порой ценой собственной жизни», — написал он.

Глава края добавил, что погибшие указом президента России Владимира Путина были посмертно удостоены медалей «За отвагу» и орденом Мужества.

«Мы скорбим о каждом павшем воине, разделяем боль близких и родных. Наш долг — увековечить память о погибших, поддержать их семьи», — заключил Кондратьев.

Ранее стало известно о гибели в ходе СВО семи уроженцев Северной Осетии. Глава региона Сергей Меняйло вручил ордена Мужества родственникам погибших уроженцев республики.

О начале специальной военной операции России на Украине 24 февраля объявил Владимир Путин. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В последний раз Министерство обороны России сообщало официальные данные о потерях российских Вооруженных сил 25 марта. На тот момент стало известно о гибели 1351 военнослужащего и ранениях 3825 военных.