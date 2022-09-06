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Спорт

Тарасова оценила работу Косторной с новым тренером

Татьяна Тарасова заявила, что Алена Косторная проделала хорошую работу с Еленой Буяновой

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила работу российской фигуристки Алены Косторной с новой наставницей Еленой Буяновой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что они проделали хорошую работу. Надеюсь, что Косторная скоро выздоровеет, сегодня у нее операция», — сказала Тарасова.

8 августа стало известно, что Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра. По ходу сезона-2021/2022 фигуристка дважды ломала руку.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

Ксения Курашкина
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