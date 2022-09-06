Кремль рассказал об ожиданиях от доклада миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россия ожидает от доклада миссии МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «правды и констатации реального положения дел». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что многие в мире нервничают перед выходом доклада миссии МАГАТЭ по Запорожской АЭС, в том числе Украина.
«И украинцы нервничают, уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки», — сказал пресс-секретарь президента России.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обнародует отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии на станцию 6 сентября.
5 сентября делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, предварительно зафиксировав факты обстрелов станции. Делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы.