Стал известен размер компенсации уволенному из «Челси» Тухелю

«Челси» выплатит уволенному Томасу Тухелю компенсацию в 14,8 миллиона долларов

Стал известен размер компенсации уволенному из «Челси» тренеру Томасу Тухелю. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, английский клуб выплатит немецкому специалисту неустойку в 13 миллионов фунтов стерлингов (14,8 миллиона долларов). Еще два миллиона фунтов (2,28 миллиона долларов) получат тренеры из его штаба.

Ранее появилась информация, что одной из причин увольнения Тухеля из «Челси» стал его категорический отказ подписать португальского нападающего Криштиану Роналду. Тренер также был недоволен возросшей в этом сезоне ответственностью в принятии трансферных решений.

Клуб объявил об увольнении Тухеля утром 7 сентября. Немецкий специалист работал в «Челси» с января 2021 года. Под его руководством синие побеждали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также выиграли клубный чемпионат мира.