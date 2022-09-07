Стала известна причина увольнения Тухеля из «Челси»

The Telegraph: одна из причин увольнения Тухеля из «Челси» — его отказ подписать Роналду

Изданию The Telegraph стала известна причина увольнения немецкого тренера Томаса Тухеля из «Челси».

По информации газеты, Тухель категорически отказался подписать португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и был раздражен, что ему приходится объяснять мотивы этого решения. Эта позиция не устроила совладельца «Челси» Тодда Боэли. Сообщается, что немецкий специалист также был недоволен возросшей в этом сезоне ответственностью в принятии трансферных решений.

Ранее 7 сентября английский клуб уволил Тухеля. «Томас займет заслуженное место в истории клуба после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира», — гласит заявление лондонцев.

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В таблице Английской премьер-лиги после шести туров лондонцы занимают 6-е место, имея в активе три победы при двух поражениях и одной ничьей.