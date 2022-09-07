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Спорт

Стала известна причина увольнения Тухеля из «Челси»

The Telegraph: одна из причин увольнения Тухеля из «Челси» — его отказ подписать Роналду

Фото: Jerko Grubisic / Globallookpress.com

Изданию The Telegraph стала известна причина увольнения немецкого тренера Томаса Тухеля из «Челси».

По информации газеты, Тухель категорически отказался подписать португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и был раздражен, что ему приходится объяснять мотивы этого решения. Эта позиция не устроила совладельца «Челси» Тодда Боэли. Сообщается, что немецкий специалист также был недоволен возросшей в этом сезоне ответственностью в принятии трансферных решений.

Ранее 7 сентября английский клуб уволил Тухеля. «Томас займет заслуженное место в истории клуба после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира», — гласит заявление лондонцев.

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В таблице Английской премьер-лиги после шести туров лондонцы занимают 6-е место, имея в активе три победы при двух поражениях и одной ничьей.

Ксения Курашкина
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