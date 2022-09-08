Английский тренер Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», станет новым наставником «Челси»

«Челси» определился с кандидатурой главного тренера. Об этом сообщает The Times.

Английский специалист Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», подпишет контракт с «Челси» на пять лет. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов (17,3 миллиона долларов). Вместе с Поттером в клуб перейдут четыре члена тренерского штаба «Брайтона».

Совладельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали провели переговоры с тренером 6 сентября. Сообщается, что Поттер соответствует их долгосрочному видению развития клуба.

6 сентября лондонский клуб объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. В качестве причины отставки немецкого специалиста назывались не результаты команды, а категорический отказ Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.