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Спорт

«Челси» определился с кандидатурой главного тренера

Английский тренер Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», станет новым наставником «Челси»

Фото: IMAGO / Jane Stokes / Globallookpress.com

«Челси» определился с кандидатурой главного тренера. Об этом сообщает The Times.

Английский специалист Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», подпишет контракт с «Челси» на пять лет. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов (17,3 миллиона долларов). Вместе с Поттером в клуб перейдут четыре члена тренерского штаба «Брайтона».

Совладельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали провели переговоры с тренером 6 сентября. Сообщается, что Поттер соответствует их долгосрочному видению развития клуба.

6 сентября лондонский клуб объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. В качестве причины отставки немецкого специалиста назывались не результаты команды, а категорический отказ Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.

Ксения Курашкина
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