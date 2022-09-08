В Запорожье рассказали об исполнителях взрывов в Мелитополе

Член администрации Запорожья Рогов: вводные по исполнителям взрывов в Мелитополе известны

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал об исполнителях взрывов у штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в городе Мелитополе. По его словам, информация о них уже известна. Об этом сообщает ТАСС.

«Те, кто его готовили и реализовывали, будут задержаны или ликвидированы при попытке к бегству или сопротивлению, потому что вводные по этим негодяям известны», — заявил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, у штаба произошло два взрыва, один из которых был «приманкой».

Взрывы у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе произошли вечером в среду, 7 сентября. До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о срабатывании систем ПВО в Мелитополе и Бердянске.