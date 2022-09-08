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Клопп оценил вероятность увольнения после разгромного поражения «Ливерпуля» в ЛЧ

Клопп заявил, что не ожидает увольнения после разгромного поражения «Ливерпуля» в ЛЧ

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил вероятность увольнения после разгромного поражения команды от «Наполи» в Лиге чемпионов (ЛЧ). Его слова приводит журналист Джеймс Пирс в Twitter.

«Не особо волнуюсь. У нас достаточно спокойные владельцы, они ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой», — заявил Клопп.

7 сентября английский клуб на выезде уступил «Наполи» со счетом 1:4 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. В таблице Английской премьер-лиги после шести туров «Ливерпуль» занимает седьмое место, имея в активе две победы, одно поражение и три ничьи.

6 сентября стало известно, что другой английский клуб «Челси» уволил главного тренера Томаса Тухеля. Одной из причин отставки немецкого специалиста был его категорический отказ подписать португальского нападающего Криштиану Роналду.

Ксения Курашкина
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