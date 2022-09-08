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Спорт

Российские фигуристы ответили на вопрос о мотивации после отстранения

Призеры ОИ Мишина и Галлямов заявили, что у них нет проблем с мотивацией после отстранения

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос о мотивации после отстранения сборной от международных соревнований. Их слова приводит Sport 24.

«Мотивация — это вторая пара, которая подрастает в нашей группе. У нас в стране, городе конкуренция на очень высоком уровне, не скучаем», — заявили фигуристы.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Они бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине в личном зачете. Также в активе фигуристов есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал единственной мотивацией отстраненных спортсменов денежные вознаграждения за выступления внутри страны. Он также заявил о потере целого поколения талантливых российских фигуристов из-за сокращения квот на чемпионат мира-2023.

Ксения Курашкина
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