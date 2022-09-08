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Спорт

Тарасова объяснила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Тарасова заявила, что российские фигуристы меняют спортивное гражданство из-за конкуренции

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Тарасова заявила, что спортсмены меняют флаг из-за высокой конкуренции внутри сборной. «Это совсем не связано с тем, что мы отстранены от соревнований. Так было всегда, каждый год. Этих фамилий вы даже не слыхали», — сказал тренер.

8 сентября появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре спортсмена, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию в этом году.

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе приняли решение выступать за другие страны. Дмитриева будет кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.

Ксения Курашкина
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