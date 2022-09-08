Тарасова объяснила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат.com».
Тарасова заявила, что спортсмены меняют флаг из-за высокой конкуренции внутри сборной. «Это совсем не связано с тем, что мы отстранены от соревнований. Так было всегда, каждый год. Этих фамилий вы даже не слыхали», — сказал тренер.
8 сентября появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре спортсмена, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию в этом году.
Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе приняли решение выступать за другие страны. Дмитриева будет кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.