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В Запорожье назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра для остановки обстрелов ЗАЭС

Фото: Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал способ остановить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его мнению, для этого необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра», — призвал Рогов. Он пояснил, что именно из находящихся там городов Марганец и Никополь ВСУ (Вооруженные силы Украины) ведут обстрелы АЭС.

По словам Рогова, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал консультации по созданию вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности.

6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на атомной станции. Эксперты агентства призвали прекратить обстрелы на объекте.

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Марина Совина
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