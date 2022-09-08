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Победитель шоу «Голос» оказался под угрозой лишиться квартиры

Победитель шоу «Голос» Петр Захаров оказался под угрозой лишиться квартиры из-за долга

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский певец, победитель седьмого сезона шоу «Голос» Петр Захаров оказался под угрозой лишиться квартиры из-за долга в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit.

Трехкомнатную квартиру певца, которую он приобрел в ипотеку, выставили на торги. По словам Захарова, он стал жертвой мошенников. Незнакомый человек подал на него в суд, потребовав долг в размере 16 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск, а банки заморозили счета. «Конечно же, когда мне выкатили "обвинение", мы с юристом сразу же обратились в следственный комитет и прокуратуру с требованием разобраться. Но в итоге они как будто на все закрыли глаза и отказали в возбуждении дела», — рассказал певец.

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За несколько месяцев сумма долга достигла 17 миллионов рублей. Захаров отметил, что оспорил решение судьи, однако документы не были переданы в вышестоящую инстанцию. «Требуем объяснения такого поведения, но машина крутится своим ходом, ощущение, что меня просто не слышат», — заявил певец. Артист предположил, что, если ситуация не разрешится, он будет обращаться к президенту.

В декабре 2021 года под угрозой остаться без квартиры оказалась бывшая супруга солиста группы «Маршал» и звезды 90-х годов Романа Жукова. У Елены Жуковой могли отобрать жилье из-за невыплаченной ипотеки.

Нина Ташевская
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