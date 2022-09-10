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Стало известно о проблемах со здоровьем у провалившего взвешивание Чимаева

Дэйна Уайт рассказал, что у Чимаева начались судороги во время подготовки к взвешиванию

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о проблемах со здоровьем у шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева при подготовке к взвешиванию. Комментарий президента промоушена опубликован на YouTube-канале UFC Russia.

«Он начал весогонку, и у него начались какие-то проблемы, судороги по всему телу. И все, что происходит, когда весогонка идет плохо. Лет десять назад таких прецедентов вообще не было. Но сейчас Хамзат нам сообщил об этом, мы отправили к нему доктора», — раскрыл подробности Уайт. Врач запретил бойцу продолжать сбрасывать вес, после чего в промоушене начали искать возможные варианты для продолжения турнира.

Ранее стало известно, что из-за проваленного взвешивания Чимаев проведет поединок против американца Кевина Холланда. При этом в главном бою турнира Нэйт Диас из США встретится с соотечественником Тони Фергюсоном.

Поединок Диаса и Чимаева должен был возглавить турнир в Лас-Вегасе 11 сентября. Перед пресс-конференцией Чимаев и Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Дарья Коршунова
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