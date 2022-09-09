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Спорт

Бой Чимаева и Диаса в UFC оказался под угрозой срыва

Бой Чимаева и Диаса в UFC оказался под угрозой срыва из-за проваленного шведом взвешивания
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Поединок шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева и американца Нэйта Диаса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Чимаев провалил взвешивание и не смог показать нужный для боя вес. Ему был предоставлен дополнительный час, однако это не помогло ему продемонстрировать необходимый результат.

Ранее сообщалось, что перед пресс-конференцией бойцов произошла драка. Чимаев и американец Кевин Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого глава промоушена Дэйна Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Поединок должен возглавить турнир в Лас-Вегасе 11 сентября. Чимаев выиграл все 11 проведенных боев. Диас за профессиональную карьеру в UFC одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.

Дарья Коршунова
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