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Спорт

Песков отреагировал на возможность смены гражданства российскими спортсменами

Песков заявил, что не видит ничего страшного в смене гражданства российскими спортсменами

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на возможность смены спортивного гражданства российскими атлетами. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что не видит в этом ничего страшного. Он добавил, что России предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях. «Отстранение России от большого спорта — большая проблема для российских спортсменов», — подчеркнул представитель Кремля.

В июле член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпийских играх-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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