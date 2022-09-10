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Трасс и Карл III отправятся в турне по Британии

Resuters: Трасс и Карл III отправятся в турне по Британии во время национального траура

Фото: Yui Mok / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс будет сопровождать короля Карла III в королевском турне по стране во время национального траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы британского правительства.

«Что касается участия премьер-министра, то она присоединится к королю, поскольку он возглавит национальный траур по всему Соединенному Королевству, посетив службы в Шотландии в понедельник днем, в Северной Ирландии во вторник и в Уэльсе в пятницу», — сообщил пресс-секретарь журналистам.

Ранее стали известны дата и время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. будет похоронена в понедельник, 19 сентября, в 10:00 по местному времени (12:00 мск). До этого сообщалось, что королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Позже туда перенесут останки ее супруга принца Филиппа, скончавшегося в 2021 году.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз.

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Марина Совина
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