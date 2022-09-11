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Макрон захотел снова поговорить с Путиным

Президент Макрон захотел снова поговорить с Путиным о ситуации на Запорожской АЭС

Фото: Lukas Barth / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие дни поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Елисейского дворца, глава государства захотел снова обсудить ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Президент республики (...) в ближайшие дни поговорит с президентом Путиным, чтобы было достигнуто соглашение, гарантирующее безопасность Запорожской АЭС», — указано в публикации. Там также отмечается, что Макрон будет поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

11 сентября Путин впервые с августа созвонился с Макроном. Российский лидер, в частности, рассказал французскому коллеге об атаках Украины на Запорожскую АЭС. Он призвал Макрона повлиять на Киев для того, чтобы обстрелы станции прекратились.

Ранее также стало известно об остановке шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что возобновление работы станции возможно после прекращения обстрелов и отодвигания линии фронта.

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Олег Давыдов
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