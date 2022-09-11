Звезда UFC объявил об уходе из промоушена после победного поединка

Американский боец Нэйт Диас объявил об уходе из UFC после победы над Тони Фергюсоном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас объявил об уходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен рассказал во время пресс-конференции, которая доступна на YouTube-канале промоушена.

«У меня оставался всего один бой в UFC. И мне достался достойный соперник. Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти все то время, что я здесь был», — поделился звезда промоушена. Он заявил, что у него была самая длинная и самая успешная карьера в UFC. Диас отметил, что хочет сменить сферу деятельности и стать лучшим там, а после вернуться к боям.

Ранее в главном поединке вечера ветеран UFC встретился с соотечественником Тони Фергюсоном. Бой завершился победой Диаса удушающим приемом в четвертом раунде.

Изначально Диас должен был провести поединок с шведом Хамзатом Чимаевым. Однако соперник американца провалил взвешивание и был заменен.

На счету Диаса 21 победа при 13 поражениях. Он выступал в UFC с 2007 года.