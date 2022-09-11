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Спорт

Звезда UFC объявил об уходе из промоушена после победного поединка

Американский боец Нэйт Диас объявил об уходе из UFC после победы над Тони Фергюсоном

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас объявил об уходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен рассказал во время пресс-конференции, которая доступна на YouTube-канале промоушена.

«У меня оставался всего один бой в UFC. И мне достался достойный соперник. Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти все то время, что я здесь был», — поделился звезда промоушена. Он заявил, что у него была самая длинная и самая успешная карьера в UFC. Диас отметил, что хочет сменить сферу деятельности и стать лучшим там, а после вернуться к боям.

Ранее в главном поединке вечера ветеран UFC встретился с соотечественником Тони Фергюсоном. Бой завершился победой Диаса удушающим приемом в четвертом раунде.

Изначально Диас должен был провести поединок с шведом Хамзатом Чимаевым. Однако соперник американца провалил взвешивание и был заменен.

На счету Диаса 21 победа при 13 поражениях. Он выступал в UFC с 2007 года.

Дарья Коршунова
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