Диас одержал досрочную победу в UFC после смены соперника

Нэйт Диас победил Тони Фергюсона в UFC, сменившего провалившего взвешивание Чимаева

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нэйт Диас одержал победу на турнире UFC 279. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В главном поединке вечера звезда промоушена встретился с соотечественником Тони Фергюсоном. Бой завершился победой Диаса удушающим приемом в четвертом раунде.

Изначально Диас должен был провести поединок с шведом Хамзатом Чимаевым. Однако соперник американца провалил взвешивание и был заменен на Фергюсона. Чимаев, в свою очередь, встретился с Кевином Холландом и одержал над ним победу на третьей минуте боя.

Теперь в активе Диаса 21 победа при 13 поражениях. На счету Фергюсона 25 побед и восемь поражений.