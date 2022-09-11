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Власти оценили ситуацию в Херсоне

Замглавы администрации Стремоусов заявил, что Херсон находится в безопасности

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил ситуацию в Херсоне. Соответствующее обращение представитель власти разместил в своем Telegram-канале.

«Город Херсон находится в полной безопасности», — заявил Стремоусов. Он также указал, что на херсонском направлении «все стабильно» и «благоприятно».

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Стремоусова, несут большие потери и терпят поражения. Помимо того, замглавы администрации призвал население не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных украинских и американских лиц заявил, что Украина решила вернуть контроль над Херсоном к концу нынешнего года. В Пентагоне эту цель назвали «амбициозной».

В конце августа Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, однако оно «с треском провалилось».

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Олег Давыдов
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